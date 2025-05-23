Курс валют на 23 мая: гривна девальвировала
Киев • УНН
Официальный курс доллара – 41,49 грн, евро – 46,92 грн, злотого – 11,05 грн. За первый квартал 2025 года "налог на Google" принес более 3,5 млрд грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4999 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,49 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,92 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,05 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,74- 41,17 грн, евро по 47,30- 46,65 грн, злотый по 11,30- 10,65 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40- 41,45 грн, евро - по 46,90- 47,10 грн, злотый по 10,95- 11,07 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,49- 41,52 грн/долл. и 46,83- 46,85 грн/евро.
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Дополнение
Государственная налоговая служба Украины завершила первый квартал 2025 года с ростом поступлений так называемого "налога на Google". За январь-март транснациональными корпорациями было уплачено налогов на более 3,5 млрд грн.