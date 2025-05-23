Курс валют на 23 травня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4999 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,49 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,92 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,05 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

у банках долар торгується за курсом 41,74- 41,17 грн, євро за 47,30- 46,65 грн, злотий за 11,30- 10,65 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40- 41,45 грн, євро - за 46,90- 47,10 грн, злотий за 10,95- 11,07 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,49- 41,52 грн/дол. та 46,83- 46,85 грн/євро.

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Доповнення

Державна податкова служба України завершила перший квартал 2025 року із зростанням надходжень так званого "податку на Google". За січень-березень транснаціональними корпораціями було сплачено податків на понад 3,5 млрд грн.