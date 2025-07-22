Курс валют на 22 июля: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,8194 грн/долл., что означает девальвацию на 6 копеек. Курс евро составляет 48,79 грн/евро, а злотого - 11,49 грн/злот.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8194 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,81 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,79 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,49 грн/злот.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:20:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,05-41,50 грн, а евро по 49,00-48,35 грн, и злотый по 11,57-11,00;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,72 грн, а евро - по 48,80-49,00 грн, и злотый по 11,40-11,50;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,77-41,80 грн/долл. и 48,72-48,75 грн/евро.
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