Курс валют на 22 липня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8194 грн/дол., що означає девальвацію на 6 копійок. Курс євро становить 48,79 грн/євро, а злотого - 11,49 грн/злот.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8194 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,81 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,79 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,49 грн/злот.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:20:
- у банках долар торгується за курсом 42,05-41,50 грн, а євро за 49,00-48,35 грн, і злотий за 11,57-11,00;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,72 грн, а євро - за 48,80-49,00 грн, і злотий за 11,40-11,50;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,77-41,80, грн/дол. та 48,72-48,75 грн/євро.
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