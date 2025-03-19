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Курс валют на 19 марта: гривна девальвирует

Киев • УНН

 • 20459 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5658 грн/долл. Курс доллара в банках: покупка - 41,85 грн, продажа - 41,30 грн.

Курс валют на 19 марта: гривна девальвирует

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5658 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,56 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,34 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00 утра: 

Доллар можно купить за 41,85 грн, а продать за 41,30 грн в банках. 

Евро можно купить за 45,70 грн, а продать за 45,10 грн в банках. 

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,53-41,62 грн, а евро — по 45,35-45,58 грн. 

На межбанке курсы составляют соответственно 41,57-41,60 грн/долл. для доллара и 45,37-45,39 грн/евро для евро.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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