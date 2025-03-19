Курс валют на 19 березня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5658 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,56 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,34 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00 ранку:

Долар можна купити за 41,85 грн, а продати за 41,30 грн у банках.

Євро можна купити за 45,70 грн, а продати за 45,10 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,53-41,62 грн, а євро — за 45,35-45,58 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,57-41,60 грн/дол. для долара та 45,37-45,39 грн/євро для євро.

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