Курс валют на 19 березня: гривня девальвує
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5658 грн/дол. Курс долара в банках: купівля - 41,85 грн, продаж - 41,30 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5658 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,56 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,34 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00 ранку:
Долар можна купити за 41,85 грн, а продати за 41,30 грн у банках.
Євро можна купити за 45,70 грн, а продати за 45,10 грн у банках.
В обмінниках долар торгується за курсом 41,53-41,62 грн, а євро — за 45,35-45,58 грн.
На міжбанку курси становлять відповідно 41,57-41,60 грн/дол. для долара та 45,37-45,39 грн/євро для євро.
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