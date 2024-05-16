Курс валют на 16 мая: гривна укрепилась на 4 копейки

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,5771грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,85 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:45 утра:

- Доллар можно купить за 39,50 грн, а продать за 40,00 в банках.

- Евро можно купить за 43,35 грн, а продать за 42,70 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,90-40,00 грн, а евро - по 43,24-43,43 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,49-39,52 грн/долл. для доллара и 42,8-42,83 грн/евро для евро.

Напомним

Правительством определена категория получателей жилищных субсидий и льгот, которые до 1 июля 2024 года имеют право на продолжение выплат.