Курс валют на 16 травня: гривня зміцнилась на 4 копійки
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,5771 UAH/USD, зміцнивши гривню на 4 копійки.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,5771грн/дол., що зміцнило гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,57 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,85 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:45 ранку:
- Долар можна купити за 39,50 грн, а продати за 40,00 у банках.
- Євро можна купити за 43,35 грн, а продати за 42,70 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,90−40,00 грн, а євро — за 43,24−43,43 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,49−39,52 грн/дол. для долара та 42,8−42,83 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Урядом визначено категорію отримувачів житлових субсидій та пільг, які до 1 липня 2024 року мають право на продовження виплат.