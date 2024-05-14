Отримувачі житлових субсидій можуть розраховувати на допомогу: у ПФУ роз’яснили критерії
Київ • УНН
Одержувачі житлових субсидій та пільг, які отримували їх до 24 лютого 2022 року, проживали на окупованій території або території проведення антитерористичної операції і не звернулися за перепризначенням, можуть продовжити отримувати виплати до 1 липня 2024 року, подавши відповідну заяву до органів Пенсійного фонду України.
Урядом визначено категорію отримувачів житлових субсидій та пільг, які до 1 липня 2024 року мають право на продовження виплат. Про це передає УНН із посиланням на портал виконавчої влади України.
Деталі
На продовженням виплат мають право особи, які відповідають всім (!) наступним критеріям:
є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги,
були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року,
проживали (чи проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;
з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.
У разі відповідності вищезазначеним умовам, необхідно до 1 липня 2024 року подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України.
Вказується про декілька способів:
особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
поштою – на адресу органу Фонду; онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".
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