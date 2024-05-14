Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии

Правительством определена категория получателей жилищных субсидий и льгот, которые до 1 июля 2024 года имеют право на продолжение выплат. Об этом передает УНН со ссылкой на портал исполнительной власти Украины.

Детали

На продолжение выплат имеют право лица, которые соответствуют всем (!) следующим критериям:

является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы,

были получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии российской федерации 24 февраля 2022 года,

проживали (или проживаете) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины за переназначением субсидии или льготы.

В случае соответствия вышеупомянутым условиям, необходимо до 1 июля 2024 года подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины.

Указывается о нескольких способах:

лично - через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте - в адрес органа Фонда; онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Напомним,

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