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На Харківщини збільшать субсидії та пільги на електроенергію в неопалювальний сезон

На Харківщини збільшать субсидії та пільги на електроенергію в неопалювальний сезон

Київ • УНН

 • 14329 перегляди

Уряд України прийняв рішення збільшити розмір пільг та субсидій на електроенергію для мешканців Харкова та області у поточному неопалювальному сезоні у зв'язку з постійними російськими атаками на енергетичні об'єкти та перебоями в електропостачанні.

Для мешканців Харкова та регіону збільшать розмір пільг та субсидій на електроенергію на нинішній неопалювальний сезон. Про це заявили у Міністерстві соціальної політики України, передає УНН.

Деталі 

У відомстві пояснюють, що через постійні російські атаки по енергетичних об'єктах, мешканці Харківщини, на жаль, зіштовхнулись з перебоями у постачанні електроенергії. Для забезпечення нормальної життєдіяльності і своїх побутових потреб дехто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії.

Особливо принципове значення це має для жителів тих населених пунктів області,  які наразі повністю знеструмлені.

Щоб забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, Уряд прийняв рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію. Адже вартість 1кВт електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному паливі – в 5 разів більше (13,5 грн)

- пояснили у Мінсоцполітики. 

Зазначається, що середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги з 74 грн до 370 гривень.

У міністерстві підкреслюють, що додатково звертатися за перерахунком субсидій їм не потрібно, перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію даного рішення Уряду, буде проведено Пенсійним фондом автоматично.

Оформлення за 10 хвилин: у "Дії" спростили послугу щодо отримання субсидії05.03.24, 19:31 • 24768 переглядiв

Доповнення

У Мінсоцполітики розповіли, що за інформацією ПФУ, у населених пунктах Харківщини проживає близько 35,7 тис. одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також у відомстві додали, що для більшості українців, яким призначали субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд перерахує субсидію на новий період самостійно.

Проте декому таки доведеться звернутися із заявою, декларацією та необхідними документами до органів ПФУ для призначення субсидій та розрахунку розміру виплат . Зокрема йдеться про: 

  • внутрішньо переміщених осіб;
  • людей, які отримували субсидію, і хочуть змінити інформацію про родину;
  • людей, які отримують субсидію на орендоване помешкання;
  • а також тих, хто з початку повномасштабного вторгнення отримував виплати за централізованим механізмом (субсидії для тих, хто проживав на тимчасово окупованих територіях України або територіях активних бойових дій розраховувались по даних 2022 р.).

Нагадаємо

У найближчі два роки внутрішнім переселенцям планують видавати субсидію для оренди житла. При цьому сума субсидії коригуватиметься залежно від середньої вартості оренди квартир в регіоні, доходу домогосподарства та розміру сім'ї.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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