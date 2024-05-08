На Харьковщине увеличат субсидии и льготы на электроэнергию в неотапливаемый сезон

Для жителей Харькова и региона увеличат размер льгот и субсидий на электроэнергию на нынешний неотапливаемый сезон. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что из-за постоянных российских атак по энергетическим объектам, жители Харьковщины, к сожалению, столкнулись с перебоями в поставках электроэнергии. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности и своих бытовых нужд некоторые вынуждены пользоваться альтернативными источниками энергии.

Особенно принципиальное значение это имеет для жителей тех населенных пунктов области, которые сейчас полностью обесточены.

Чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины, Правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию. Ведь стоимость 1кВт электроэнергии, поставляемой централизованно, составляет 2,64 грн, а стоимость 1кВт, произведенного на дизельном топливе - в 5 раз больше (13,5 грн) - объяснили в Минсоцполитики.

Отмечается, что средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии, который получают харьковчане, увеличится со 106 грн до 530 грн в месяц, льготы с 74 грн до 370 гривен.

В министерстве подчеркивают, что дополнительно обращаться за перерасчетом субсидий им не нужно, перерасчет размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, которые подпадают под действие данного решения Правительства, будет проведен Пенсионным фондом автоматически.

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Дополнение

В Минсоцполитики рассказали, что по информации ПФУ, в населенных пунктах Харьковщины проживает около 35,7 тыс. получателей жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также в ведомстве добавили, что для большинства украинцев, которым назначали субсидию во время отопительного сезона, Пенсионный фонд пересчитает субсидию на новый период самостоятельно.

Однако некоторым таки придется обратиться с заявлением, декларацией и необходимыми документами в органы ПФУ для назначения субсидий и расчета размера выплат. В частности речь идет о:

внутренне перемещенных лиц;

людей, которые получали субсидию, и хотят изменить информацию о семье;

людей, которые получают субсидию на арендованное жилье;

а также тех, кто с начала полномасштабного вторжения получал выплаты по централизованному механизму (субсидии для тех, кто проживал на временно оккупированных территориях Украины или территориях активных боевых действий рассчитывались по данным 2022 г.).

Напомним

В ближайшие два года внутренним переселенцам планируют выдавать субсидию для аренды жилья. При этом сумма субсидии будет корректироваться в зависимости от средней стоимости аренды квартир в регионе, дохода домохозяйства и размера семьи.