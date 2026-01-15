Курс валют на 15 января: гривна продолжает дорожать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс на 14 января: доллар – 43,12 грн, евро – 50,26 грн. В банках доллар торгуется по 42,90-43,39 грн, евро – 50,10-50,63 грн.
По состоянию на четверг, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,12 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,18 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,26. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,1236 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,2649 грн (-27 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9179 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,90-43,39 грн, евро по 50,10-50,63 грн, злотый по 11,70 -12,30 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,41-43,44 грн/долл. и 50,61-50,64 грн/евро.
Напомним
По словам финтехэксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, в начале года гривна начала ослабевать к доллару и евро из-за сезонного фактора и влияния внешнего финансирования.
Доллар США резко упал из-за давления на независимость ФРС и начала расследования против главы ведомства Пауэлла12.01.26, 06:06 • 5592 просмотра