06:16 • 3236 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 28141 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 28658 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 30589 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 30908 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 25891 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22021 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19284 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 16123 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15257 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Курс валют на 15 января: гривна продолжает дорожать

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс на 14 января: доллар – 43,12 грн, евро – 50,26 грн. В банках доллар торгуется по 42,90-43,39 грн, евро – 50,10-50,63 грн.

Курс валют на 15 января: гривна продолжает дорожать

По состоянию на четверг, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,12 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,18 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,26. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,1236 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,2649 грн (-27 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9179 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,90-43,39 грн, евро по 50,10-50,63 грн, злотый по 11,70 -12,30 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,41-43,44 грн/долл. и 50,61-50,64 грн/евро.

      Напомним

      По словам финтехэксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, в начале года гривна начала ослабевать к доллару и евро из-за сезонного фактора и влияния внешнего финансирования.

      Доллар США резко упал из-за давления на независимость ФРС и начала расследования против главы ведомства Пауэлла12.01.26, 06:06 • 5592 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый