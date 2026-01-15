Курс валют на 15 січня: гривня продовжує дорожчати

$43.180.08
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 25594 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 27620 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 28453 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 24743 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 21203 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 18908 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15905 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15122 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 13208 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Популярнi новини
Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США14 січня, 20:44 • 4828 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим14 січня, 20:54 • 5484 перегляди
Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві14 січня, 21:24 • 13319 перегляди
Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати14 січня, 22:32 • 5124 перегляди
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами14 січня, 23:41 • 4602 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 31474 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 42652 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 49872 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 65671 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 75943 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Андрій Садовий
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Данія
Китай
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 30498 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 64943 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 56983 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 61353 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 62469 перегляди
Курс валют на 15 січня: гривня продовжує дорожчати

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс на 14 січня: долар – 43,12 грн, євро – 50,26 грн. У банках долар торгується за 42,90-43,39 грн, євро – 50,10-50,63 грн.

Курс валют на 15 січня: гривня продовжує дорожчати

Станом на четвер, 14 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,12 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,18 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,26. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,1236 грн (-6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,2649 грн (-27 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9179 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 42,90-43,39 грн, євро за 50,10-50,63 грн, злотий за 11,70 -12,30 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,41-43,44 грн/дол. та 50,61-50,64 грн/євро.

      Нагадаємо

      За словами фінтехекспертки, співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, на початку року гривня почала слабшати до долара та євро через сезонний фактор та вплив зовнішнього фінансування.

      Долар США різко впав через тиск на незалежність ФРС та початок розслідування проти голови відомства Пуелла12.01.26, 06:06 • 5584 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

