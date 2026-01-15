Курс валют на 15 січня: гривня продовжує дорожчати

Станом на четвер, 14 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,12 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,18 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,26. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,1236 грн (-6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,2649 грн (-27 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9179 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 42,90-43,39 грн, євро за 50,10-50,63 грн, злотий за 11,70 -12,30 грн;

на міжбанку курси становлять 43,41-43,44 грн/дол. та 50,61-50,64 грн/євро.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки, співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, на початку року гривня почала слабшати до долара та євро через сезонний фактор та вплив зовнішнього фінансування.

Долар США різко впав через тиск на незалежність ФРС та початок розслідування проти голови відомства Пуелла