04:50 • 14159 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 23687 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 13144 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 81846 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 102339 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 60887 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 61118 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 63339 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 173666 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 91657 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Курс валют на 15 августа: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,4500 грн/долл., что является укреплением на 6 копеек. Курс евро составляет 48,44 грн/евро, а злотого – 11,37 грн/злотый.

Курс валют на 15 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4500 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,44 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,37 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,73-41,20 грн, евро по 48,80-48,20 грн, злотый по 11,60-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,37-41,45 грн, евро - по 48,30-48,50 грн, злотый по 11,29-11,40 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,43 грн/долл. и 48,25-48,27 грн/евро.

        Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ14.08.25, 11:11 • 173667 просмотров

        Дополнение

        В Украине на фоне соглашения с США инициировали аудит владельцев разрешений на стратегических месторождениях.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Соединённые Штаты
        Украина