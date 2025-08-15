Курс валют на 15 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4500 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,44 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,37 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,73-41,20 грн, евро по 48,80-48,20 грн, злотый по 11,60-11,00 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,37-41,45 грн, евро - по 48,30-48,50 грн, злотый по 11,29-11,40 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,43 грн/долл. и 48,25-48,27 грн/евро.

Дополнение

В Украине на фоне соглашения с США инициировали аудит владельцев разрешений на стратегических месторождениях.