Курс валют на 15 серпня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,4500 грн/дол., що є зміцненням на 6 копійок. Курс євро становить 48,44 грн/євро, а злотого – 11,37 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,45 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,44 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,37 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,73-41,20 грн, євро за 48,80-48,20 грн, злотий за 11,60-11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,37-41,45 грн, євро - за 48,30-48,50 грн, злотий за 11,29-11,40 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,40-41,43 грн/дол. та 48,25-48,27 грн/євро.
Доповнення
