Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 20270 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 11416 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 77217 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 97254 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 59057 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 59314 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 62150 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 172953 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 91278 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Курс валют на 15 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,4500 грн/дол., що є зміцненням на 6 копійок. Курс євро становить 48,44 грн/євро, а злотого – 11,37 грн/злотий.

Курс валют на 15 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4500 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,45 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,44 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,37 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,73-41,20 грн, євро за 48,80-48,20 грн, злотий за 11,60-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,37-41,45 грн, євро - за 48,30-48,50 грн, злотий за 11,29-11,40 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,40-41,43 грн/дол. та 48,25-48,27 грн/євро.

        Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь14.08.25, 11:11 • 172952 перегляди

        Доповнення

        В Україні на тлі угоди з США ініціювали аудит власників дозволів на стратегічних родовищах.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Сполучені Штати Америки
        Україна