Курс валют на 14 октября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 2 копейки до 41,1891 грн/долл. На межбанке доллар торгуется по 41,13-41,16 грн, евро - по 45,00-45,02 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1891 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,18 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,02 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 у банка. Евро можно купить за 45,65 грн, а продать за 45,20 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,41-41,46 грн, а евро - по 45,45-45,60 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,13-41,16 грн/долл. для доллара и 45,00-45,02 грн/евро для евро.
Напомним
35 млрд евро специальной финансовой помощи Украине за счет использования замороженных российских активов, которые согласовали постоянные представители государств-членов Европейского Союза, должны быть доступны для Украины уже в конце этого года.