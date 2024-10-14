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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8094 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Курс валют на 14 жовтня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

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Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки до 41,1891 грн/дол. На міжбанку долар торгується за 41,13-41,16 грн, євро - за 45,00-45,02 грн.

Курс валют на 14 жовтня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1891 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,18 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,02 грн/євро. 

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку: 

  • Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 у банка. Євро можна купити за 45,65 грн, а продати за 45,20 грн у банках. 
  • В обмінниках долар торгується за курсом 41,41-41,46 грн, а євро - за 45,45-45,60 грн. 
  • На міжбанку курси становлять відповідно 41,13-41,16 грн/дол. для долара та 45,00-45,02 грн/євро для євро.

Нагадаємо 

35 млрд євро спеціальної фінансової допомоги Україні за рахунок використання заморожених російських активів, які погодили постійні представники держав-членів Європейського Союзу, мають бути доступні для України вже наприкінці цього року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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