Курс валют на 14 жовтня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки до 41,1891 грн/дол. На міжбанку долар торгується за 41,13-41,16 грн, євро - за 45,00-45,02 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1891 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,18 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,02 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 у банка. Євро можна купити за 45,65 грн, а продати за 45,20 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,41-41,46 грн, а євро - за 45,45-45,60 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,13-41,16 грн/дол. для долара та 45,00-45,02 грн/євро для євро.
Нагадаємо
35 млрд євро спеціальної фінансової допомоги Україні за рахунок використання заморожених російських активів, які погодили постійні представники держав-членів Європейського Союзу, мають бути доступні для України вже наприкінці цього року.