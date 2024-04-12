Курс валют на 12 апреля: доллар вырос на 14 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,1676 грн/долл., что девальвировало ее на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,02 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,01 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 39,96 грн, а продать за 38,49 в банках. Евро можно купить за 42,80 грн, а продать за 42,03 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,35-39,55 грн, а евро - по 42,66-42,87 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,26-39,29 грн/долл. для доллара и 42,10-42,14 грн/евро для евро.

Напомним

В 2024 году Украина получила $10,2 млрд внешнего финансирования от международных партнеров, в частности США, ЕС, Японии, Канады, МВФ, Великобритании и Норвегии.