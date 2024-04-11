Курс валют на 11 апреля: доллар вырос на 3 копейки

На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,0232грн/долл., что девальвировало ее на 3 копейки сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,02 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,36 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 39,35 грн, а продать за 38,90 в банках.

Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,25 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,30-39,38 грн, а евро - по 42,65-42,87 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 39,04-39,06 грн/долл. для доллара и 41,00-42,00 грн/евро для евро.

Напомним,

В марте 2024 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении с 4,3% в феврале, а цены выросли на 0,5% в месячном измерениеи, что обусловлено снижением цен на сырые продукты питания и топливо из-за таких временных факторов, как высокий урожай, мягкая зима и транспортная блокада западных границ.