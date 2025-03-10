Курс валют на 10 марта: курс доллара снизился
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2127 грн/дол, что на 6 копеек ниже предыдущего дня. Евро установлено на уровне 44,72 грн/евро, а учетная ставка повышена до 15,5% годовых.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2127 грн/дол. По сравнению с предыдущим днем, доллар упал на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/дол. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,72 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, состоянием на 08:40 утра:
- доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,05 грн в банках, евро можно купить за 45,05 грн, а продать за 44,30 грн в банках;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,21-41,34 грн, а евро - по 44,60-44,80 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,19-41,22 грн/долл. для доллара и 44,71-44,73 грн/евро для евро.
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Дополнение
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5% годовых.