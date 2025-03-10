Курс валют на 10 березня: курс долара знизився
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2127 грн/дол, що на 6 копійок нижче попереднього дня. Євро встановлено на рівні 44,72 грн/євро, а облікову ставку підвищено до 15,5% річних.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2127 грн/дол. Порівняно з попереднім днем долар впав на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,72 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40 ранку:
- долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,05 грн у банках, євро можна купити за 45,05 грн, а продати за 44,30 грн у банках;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,21-41,34 грн, а євро - за 44,60-44,80 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,19-41,22 грн/дол. для долара та 44,71-44,73 грн/євро для євро.
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Доповнення
Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% річних.