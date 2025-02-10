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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 10 февраля: гривна продолжает тренд на укрепление

Киев  •  УНН

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,47 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку. На межбанке доллар торгуется по 41,50-41,55 грн, евро - 43,10-43,14 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4733 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,03 грн/евро.   

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,82 грн, а продать за 41,32 грн в банках.
  • Евро можно купить за 43,50 грн, а продать за 42,85 грн в банках.
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,72-41,72 грн, а евро - по 43,30 - 43,50 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,50 - 41,55 грн/долл. для доллара и 43,10-43,14 грн/евро для евро.

Напомним,

По программе еВідновлення гражданам согласованы выплаты за поврежденное имущество на почти 9 миллиардов гривен. На этой неделе Правительство уже направило 15 млрд гривен на компенсацию ВПЛ за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии рф дома. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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