Курс валют на 10 февраля: гривна продолжает тренд на укрепление
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,47 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку. На межбанке доллар торгуется по 41,50-41,55 грн, евро - 43,10-43,14 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4733 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,03 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,82 грн, а продать за 41,32 грн в банках.
- Евро можно купить за 43,50 грн, а продать за 42,85 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,72-41,72 грн, а евро - по 43,30 - 43,50 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,50 - 41,55 грн/долл. для доллара и 43,10-43,14 грн/евро для евро.
Напомним,
По программе еВідновлення гражданам согласованы выплаты за поврежденное имущество на почти 9 миллиардов гривен. На этой неделе Правительство уже направило 15 млрд гривен на компенсацию ВПЛ за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии рф дома.