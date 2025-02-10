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06:50 • 45786 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105717 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 140101 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198515 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160547 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146253 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122220 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109167 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157839 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Курс валют на 10 лютого: гривня продовжує тренд на зміцнення

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НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,47 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку. На міжбанку долар торгується по 41,50-41,55 грн, євро - 43,10-43,14 грн.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,4733 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,03 грн/євро.   

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку: 

  • Долар можна купити за 41,82 грн, а продати за 41,32 грн у банках.
    • Євро можна купити за 43,50 грн, а продати за 42,85 грн у банках.
      • В обмінниках долар торгується за курсом 41,72−41,72 грн, а євро — за 43,30 − 43,50 грн.
        • На міжбанку курси становлять відповідно 41,50 - 41,55 грн/дол. для долара та 43,10−43,14 грн/євро для євро.

          Нагадаємо

          За програмою єВідновлення громадянам погоджено виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень. Цього тижня Уряд вже спрямував 15 млрд гривень на компенсацію ВПО за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки. 

          Ірина Колеснік

          Ірина Колеснік

          Економіка
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