Курс валют на 10 лютого: гривня продовжує тренд на зміцнення

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,4733 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,03 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку:

Долар можна купити за 41,82 грн, а продати за 41,32 грн у банках.

Євро можна купити за 43,50 грн, а продати за 42,85 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,72−41,72 грн, а євро — за 43,30 − 43,50 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,50 - 41,55 грн/дол. для долара та 43,10−43,14 грн/євро для євро.

Нагадаємо

За програмою єВідновлення громадянам погоджено виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень. Цього тижня Уряд вже спрямував 15 млрд гривень на компенсацію ВПО за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки.