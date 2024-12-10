Курс валют на 10 декабря: гривна незначительно девальвировала
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс 41,50 грн/долл и 43,85 грн/евро. Различные курсы валют доступны в банках, обменниках и на межбанке, с самыми выгодными ставками на межбанковском рынке.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,5093 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,85 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,30 в банках.
- Евро можно купить за 44,26 грн, а продать за 43,75 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,80-41,82 грн, а евро - по 44,25 -44,42 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,55-41,57 грн/долл. для доллара и 43,96-43,97 грн / евро для евро.
Напомним
Украина получит 454 миллиона долларовот Всемирного банка для развития сферы здравоохранения.