Курс наличного доллара вырос на 0,04%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Курс наличного доллара во вторник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,04%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 26,0500/26,1200 (вырос на 0,04%);
EUR/UAH - 28,5000/28,9500 (снизился на 0,09%);
RUR UAH - 0,4055/0,4130 (снизился на 0,06%).
Как сообщал УНН, 31 октября в столице курс наличного доллара снизился на 0,04%.