Курс наличного доллара вырос на 0,04%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD/UAH - 26,0500/26,1200 (вырос на 0,04%);

EUR/UAH - 28,5000/28,9500 (снизился на 0,09%);

RUR UAH - 0,4055/0,4130 (снизился на 0,06%).

Как сообщал УНН, 31 октября в столице курс наличного доллара снизился на 0,04%.