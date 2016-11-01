Курс готівкового долара зріс на 0,04%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Курс готівкового долара у вівторок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,04%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,0500/26,1200 (зріс на 0,04%);
EUR/UAH — 28,5000/28,9500 (знизився на 0,09%);
RUR/UAH — 0,4055/0,4130 (знизився на 0,06%).
Як повідомляв УНН, 31 жовтня у столиці курс готівкового долара знизився на 0,04%.