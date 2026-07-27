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Курс доллара 27 июля: евро теряет в цене

Киев • УНН

 • 1828 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 27 июля на уровне 44,81 гривны. Курс евро составляет 51,07 гривны, а злотого - 11,80 гривны.

Курс доллара 27 июля: евро теряет в цене

По состоянию на понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,81 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье также составлял 44,81 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,07. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8086 грн (0 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9653 грн (-9 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8048 грн. (0 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,56-45,01 грн, евро по 50,76-51,37 грн, злотый по 11,50-11,92 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,81-44,84 грн/дол. и 50,98-51,01 грн/евро.

      Напомним

      Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что средний курс в 45,70 грн/доллар, заложенный в бюджет, завышен. По его прогнозу, курс будет около 44,60-44,70 грн, а кризисный сценарий - 48-50 грн.

      Спрос на доллар в россии вырос в 12 раз, население не верит в стабильность рубля - разведка16.07.26, 11:03 • 4472 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Финансы
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      Национальный банк Украины