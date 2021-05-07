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Покупай украинское: в Украину завезли бельгийскую курятину с антибиотиками

Покупай украинское: в Украину завезли бельгийскую курятину с антибиотиками

Киев  •  УНН

 • 41818 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В курятине, которую привезли из Бельгии, обнаружили превышение максимального уровня антибиотиков. Об этом сообщили на официальной странице Госпродпотребслужбы Киева в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Информация согласно сообщению, полученному по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 28 апреля 2021 года № 2021.1780-fup9. В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", если оператор рынка считает или имеет основания полагать, что пищевые продукты, которые он ввез (переслал) на таможенную территорию Украины, произвел, переработал или оборот которых осуществляет, не соответствуют требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения. Также в срок не более двух рабочих дней письменно информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган", - говорится в сообщении.

Детали

Курятину из Бельгии доставили в Польшу (получатель: Biuro Handlowe HAND-FOOD Krzysztof Szewczuk, Chelm), после чего указанная продукция переработана на мясо механической обвалки (Zaklad Przetworstwa Rolno-Spozywczego Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel, Mlawa) и направлена в Украину (получатель ООО "Мясной торговый дом", ул. Академика Каблукова, 21, 1-2, г. Киев, 03065).

Если такие пищевые продукты могли потенциально попасть к потребителю, оператор рынка информирует потребителей о причинах их изъятия и в случае необходимости отзывает пищевые продукты.

Дополнение

Украинский производитель курятины "Наша Ряба" прошел независимый тест, где доказал отсутствие антибиотиков в своей продукции. В настоящее время он такой единственный в Украине.

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