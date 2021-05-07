Купуй українське: до України завезли бельгійську курятину з антибіотиками

Цитата:

"Інформація згідно повідомлення, отриманого по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 28 квітня 2021 року № 2021.1780-fup9. Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", якщо оператор ринку вважає або має підстави вважати, що харчові продукти, які він ввіз (переслав) на митну територію України, виробив, переробив або обіг яких здійснює, не відповідають вимогам безпечності, він негайно розпочинає процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу. Також у строк не більше двох робочих днів письмово інформує про виявлену невідповідність компетентний орган", – йдеться в повідомленні.

Деталі

Курятину з Бельгії доставили до Польщі (отримувач: Biuro Handlowe HAND-FOOD Krzysztof Szewczuk, Chelm), після чого зазначену продукцію перероблено на м’ясо механічного обвалювання (Zaklad Przetworstwa Rolno-Spozywczego Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel, Mlawa) та надіслано до України (отримувач: ТОВ "М’ясний торговий дім", вул. Академіка Каблукова, 21, 1-2, м. Київ, 03065).

Якщо такі харчові продукти могли потенційно потрапити до споживача, оператор ринку інформує споживачів про причини їх вилучення та у разі потреби відкликає харчові продукти.

Доповнення

Український виробник курятини "Наша Ряба" пройшов незалежний тест, де довів відсутність антибіотиків у своїй продукції. На цей час він такий єдиний в Україні.