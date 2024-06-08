Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

18-19 мая состоялось культурно-кулинарное событие "Музей Їжі" от семьи брендов МХП, передает УНН.

Детали

Мероприятие состоялось в самом сердце украинских традиций – Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Музей открыл заместитель главы правления МХП по маркетингу Олег Шмуляев.

"Продукты питания - это то, что мы в МХП умеем делать качественно. Мы хотим, чтобы наша еда давала людям возможность инвестировать время не в приготовление, а в самое важное для себя – семью, хобби, учебу, досуг, отдых. А еще стремимся, чтобы украинцы воспринимали пищу не только как способ поддержать организм, но и чувствовали, что это – образ жизни, искусство, культура. Поэтому "Музей Їжі" мы посвятили изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Украины", - комментирует он.

Посетить музей имел возможность каждый, кто посетил Национальный музей народной архитектуры и быта Украины 18-19 мая.

На локации был представлен информационно-интерактивный стенд с интересностями по истории и культуре еды: какими блюдами богаты разные регионы Украины, чем любил лакомиться Иван Франко, и насколько особенными являются для украинской кухни куриные голени.

На стенде можно было узнать о традиционных блюдах разных регионов, уникальных фактах о любимых ингредиентах украинских блюд, привычках наших поэтов и многом другом. Стенд подготовлен командой брендов МХП совместно с экспертами Игорем Лильо, Марианной Душар и Лелей Ландой.

Кроме этого, в "Музей Їжі" от семьи брендов МХП работал собственный фудкорт, на котором можно было полакомиться блюдами от брендов МХП Наша Ряба", "Апетитна", "М’ясомаркет", "Супер Філео", Döner Маркет – голенями "Баттерфляй", пловом, который пробовали два президента, колбасками барбекю и тому подобное.

Детали - в сюжете УНН.