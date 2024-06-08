Культура та історія їжі в Україні: у Києві відбувся "Музей Їжі"
Київ • УНН
У Києві відбувся "Музей Їжі".
18-19 травня відбулась культурно-кулінарна подія "Музей Їжі" від родини брендів МХП, передає УНН.
Деталі
Захід відбувся в самому серці українських традицій – Національному музеї народної архітектури та побуту України. Музей відкрив заступник голови правління МХП з маркетингу Олег Шмуляєв.
"Продукти харчування – це те, що ми в МХП вміємо робити якісно. Ми хочемо, щоб наша їжа давала людям змогу інвестувати час не в приготування, а в найважливіше для себе – родину, хобі, навчання, дозвілля, відпочинок. А ще прагнемо, щоб українці сприймали їжу не лише як спосіб підтримати організм, а й відчували, що це – спосіб життя, мистецтво, культура. Тому "Музей Їжі" ми присвятили вивченню, збереженню і популяризації кулінарної спадщини України", - коментує він.
Відвідати музей мав змогу кожен, хто завітав у Національний музей народної архітектури та побуту України 18-19 травня.
На локації був представлений інформаційно-інтерактивний стенд з цікавинками з історії та культури їжі: якими стравами багаті різні регіони України, чим любив ласувати Іван Франко, і наскільки особливими є для української кухні курячі гомілки.
На стенді можна було дізнатися про традиційні страви різних регіонів, унікальні факти про улюблені інгредієнти українських страв, звички наших поетів та багато іншого. Стенд підготовлений командою брендів МХП спільно з експертами Ігорем Лільо, Маріанною Душар і Льолею Ландою.
Окрім цього, у "Музеї Їжі" від родини брендів МХП працював власний фудкорт, на якому можна було поласувати стравами від брендів МХП "Наша Ряба", "Апетитна", "М’ясомаркет", "Супер Філео", Döner Маркет – гомілками "Батерфляй", пловом, який куштували два президенти, ковбасками барбекю тощо.
Деталі - в сюжеті УНН.