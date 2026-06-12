Культовый британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет

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Британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет, сообщил его публицист, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур современного искусства как 20-го, так и 21-го веков, мирно скончался у себя дома 11 июня 2026 года, не дожив до своего 89-летия", – говорится в заявлении.

Дэвид Хокни, карьера которого длилась более семи десятилетий, благодаря своему радостному, оптимистичному видению стал одним из самых популярных художников мира.

Он создал одни из самых запоминающихся образов 20-го и 21-го веков – его картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ("Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)") была продана на аукционе в Нью-Йорке за 90 миллионов долларов в 2018 году.

На тот момент эта сумма побила рекорд самой дорогой работы, проданной среди живущих художников.

Вырастая в промышленном городе Брэдфорд, Хокни был очарован светом и свободами Калифорнии 1960-х годов, а впоследствии сделал этот штат своим основным домом на 40 лет.

В начале своей карьеры, когда доминирующим течением в авангарде была абстракция, он бросил вызов этому тренду, рисуя фигуративно, часто в ярких цветах с примитивистским стилем.

В более поздние годы, когда некоторые критики считали его увлечение пейзажной живописью шагом назад, он четко дал понять, что ему "все равно".

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"Крупные круглые очки Хокни, йоркширский акцент и обесцвеченные светлые волосы, которые в более поздние годы сменила серия плоских кепок, – его образ был почти таким же самобытным и узнаваемым, как и его картины", - отмечает Sky News.

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"Он был подрывным и смелым, но в то же время игривым и толерантным – привнося веселье в поп-арт и находя свободу и самореализацию среди голубого неба и бассейнов Калифорнии", - указывает The Guardian.

"Дэвид Хокни, скончавшийся в возрасте 88 лет, был любимым художником Британии – и человеком острых взглядов, выраженных широчайшими йоркширскими гласными. Гениальный практически во всех видах искусства, он работал с красками, фотографиями и iPad. Он создавал офорты, литографии, даже витражи – одинаково чувствуя себя как дома, работая с величием оперного дизайна и интимностью пера и чернил", - пишет BBC.

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