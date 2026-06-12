Культовый британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет

$44.930.0551.840.06
ukenru
11:47 • 722 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты «уже в июне»
10:56 • 4542 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 12797 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
09:19 • 12228 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
07:24 • 16566 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
06:38 • 32563 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 25657 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41415 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34277 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 63072 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.9м/с
67%
747мм
Популярные новости
МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием к Ирану сообщить о запасах урана и допустить инспекторов12 июня, 02:01 • 12836 просмотра
Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire PointPhoto12 июня, 04:17 • 19726 просмотра
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12 июня, 04:43 • 22872 просмотра
102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф12 июня, 05:15 • 12049 просмотра
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo07:57 • 20613 просмотра
публикации
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 12797 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором06:38 • 32563 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 40322 просмотра
Как облегчить спазмы во время менструации и вернуть себе комфорт11 июня, 13:53 • 45009 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 63072 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Даниил Гетманцев
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Курская область
Париж
Реклама
УНН Lite
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 5280 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 76201 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 61464 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 65749 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 99847 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

Культовый британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Культовый британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет. Его работа была продана на аукционе за рекордные 90 миллионов долларов в 2018 году.

Культовый британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет
PA

Британский художник Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет, сообщил его публицист, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур современного искусства как 20-го, так и 21-го веков, мирно скончался у себя дома 11 июня 2026 года, не дожив до своего 89-летия", – говорится в заявлении.

Дэвид Хокни, карьера которого длилась более семи десятилетий, благодаря своему радостному, оптимистичному видению стал одним из самых популярных художников мира.

Он создал одни из самых запоминающихся образов 20-го и 21-го веков – его картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ("Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)") была продана на аукционе в Нью-Йорке за 90 миллионов долларов в 2018 году.

На тот момент эта сумма побила рекорд самой дорогой работы, проданной среди живущих художников.

Вырастая в промышленном городе Брэдфорд, Хокни был очарован светом и свободами Калифорнии 1960-х годов, а впоследствии сделал этот штат своим основным домом на 40 лет.

В начале своей карьеры, когда доминирующим течением в авангарде была абстракция, он бросил вызов этому тренду, рисуя фигуративно, часто в ярких цветах с примитивистским стилем.

В более поздние годы, когда некоторые критики считали его увлечение пейзажной живописью шагом назад, он четко дал понять, что ему "все равно".

PA
PA

"Крупные круглые очки Хокни, йоркширский акцент и обесцвеченные светлые волосы, которые в более поздние годы сменила серия плоских кепок, – его образ был почти таким же самобытным и узнаваемым, как и его картины", - отмечает Sky News.

PA
PA

"Он был подрывным и смелым, но в то же время игривым и толерантным – привнося веселье в поп-арт и находя свободу и самореализацию среди голубого неба и бассейнов Калифорнии", - указывает The Guardian.

"Дэвид Хокни, скончавшийся в возрасте 88 лет, был любимым художником Британии – и человеком острых взглядов, выраженных широчайшими йоркширскими гласными. Гениальный практически во всех видах искусства, он работал с красками, фотографиями и iPad. Он создавал офорты, литографии, даже витражи – одинаково чувствуя себя как дома, работая с величием оперного дизайна и интимностью пера и чернил", - пишет BBC.

Умер художник-постановщик фильмов о "Гарри Поттере" Стюарт Крейг09.09.25, 15:59 • 3152 просмотра

Юлия Шрамко

КультураНовости Мира
Тренд
Калифорния
Нью-Йорк