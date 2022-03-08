Кулеба встретится с Лавровым завтра: что на повестке дня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На столе переговоров с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым в Турции - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из каналов, пишет УНН.
Детали
Так, на уточняющий вопрос относительно даты встречи министр ответил, что она состоится "завтра".
Цитата
"На столе - прекращение боевых действий и вывод российских сил с территории Украины. Говорить надо, потому что война продолжается, войну нужно прекратить, надо сохранить украинские жизни, украинские города", - сказал дипломат.
"Но говорить - не значит сдаваться. Никто сдаваться не будет, послушаем что скажет господин Лавров, дамой ему достойный ответ", - добавил он.
Ранее
Накануне Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции.
Как писал УНН, на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция готова организовать встречу глав МИД РФ и Украины.
"Если позволят условия, мы готовы организовать встречу Лаврова и Кулебы в рамках дипломатического форума в Анталье (11-13 марта - ред.)", - сказал Министр.