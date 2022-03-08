Кулеба зустрінеться з Лавровим завтра: що на порядку денному
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На столі переговорів з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим у Туреччині - припинення бойових дій і виведення російських сил з території України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з каналів, пише УНН.
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Так, на уточнююче запитання щодо дати зустрічі міністр відповів що вона відбудеться «завтра».
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«На столі – припинення бойових дій і виведення російських сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває, війну потрібно припинити, треба зберегти українські життя, українські міста», - сказав дипломат.
«Але говорити – не означає здаватись. Ніхто здаватись не буде, послухаємо що скаже пан Лавров, дамой йому гідну відповідь», - додав він.
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Напередодні Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Туреччині.
Як писав УНН, минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС РФ і України.
"Якщо дозволять умови, ми готові організувати зустріч Лаврова і Кулеби в рамках дипломатичного форуму в Антальї (11-13 березня - ред.)", - сказав Міністр.