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Кулеба зустрінеться з Лавровим завтра: що на порядку денному

Кулеба зустрінеться з Лавровим завтра: що на порядку денному

Київ • УНН

 • 147006 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. На столі переговорів з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим у Туреччині - припинення бойових дій і виведення російських сил з території України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з каналів, пише УНН.

Деталі

Так, на уточнююче запитання щодо дати зустрічі міністр відповів що вона відбудеться «завтра».

Цитата

«На столі – припинення бойових дій і виведення російських сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває, війну потрібно припинити, треба зберегти українські життя, українські міста», - сказав дипломат.

«Але говорити – не означає здаватись. Ніхто здаватись не буде, послухаємо що скаже пан Лавров, дамой йому гідну відповідь», - додав він.

Раніше

Напередодні Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Туреччині.

Як писав УНН, минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС РФ і України.

"Якщо дозволять умови, ми готові організувати зустріч Лаврова і Кулеби в рамках дипломатичного форуму в Антальї (11-13 березня - ред.)", - сказав Міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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