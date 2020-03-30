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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Кулеба сделал заявление из-за попыток РФ использовать пандемию COVID-19 в политических целях

Кулеба сделал заявление из-за попыток РФ использовать пандемию COVID-19 в политических целях

Киев  •  УНН

 • 14087 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление относительно попыток РФ использовать пандемию COVID-19 в политических целях, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Пандемия коронавируса стала угрозой глобального уровня. Достойный ответ на нее требует солидарности и ответственного лидерства. В то же время, пандемия не умаляет других угроз, но и обостряет некоторые из них. Среди них - агрессивная политика России", - заявил министр.

По его словам, Россия не только продолжает обстрелы украинской территории несмотря на призыв ООН к перемирию в пандемии, но и препятствует эффективной борьбе с пандемией, блокируя доступ к оккупированным территориям мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК.

"Россия пытается убедить, что санкции ограничивают ее способность противодействовать пандемии. Эти упреки искусственные. Ни один санкционный пакет, введенный за агрессию РФ в Крыму и на Донбассе, не снижает ее способности защищать россиян от коронавируса, участвовать в глобальных усилиях по преодолению кризиса", - отметил Кулеба.

Он считает, что если российская сторона использует пандемию в политических целях и призывает к отмене санкций, это должно рассматриваться как "грязные манипуляции и попытка получить выгоду на страдании миллионов".

"Санкции - это инструмент восстановления уважения к международному праву. Путь к их отмене лежит не через пандемию нового вируса, а из-за прекращения агрессии, которая продолжается седьмой год", - пояснил дипломат.

Только это, по его мнению, может быть единственным возможным основанием для изменения международным сообществом своей политики в отношении РФ.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины оценивает работу России по ослаблению или даже снятию санкций с якобы "гуманитарки", однако планирует предотвратить такой сценарий.

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