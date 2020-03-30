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Кулеба зробив заяву через спроб РФ використати пандемію COVID-19 у політичних цілях

Кулеба зробив заяву через спроб РФ використати пандемію COVID-19 у політичних цілях

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву щодо спроб РФ використати пандемію COVID-19 у політичних цілях, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС. 

"Пандемія коронавірусу стала загрозою глобального рівня. Гідна відповідь на неї вимагає солідарності та відповідального лідерства. Водночас, пандемія не зменшує інших загроз, але й загострює деякі з них. Серед них - агресивна політика Росії", - заявив міністр.

З його слів, Росія не лише продовжує обстріли української території попри заклик ООН до перемир’я у час пандемії, але і перешкоджає ефективній боротьбі з пандемією, блокуючи доступ до окупованих територій моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ.

"Росія намагається переконати, що санкції обмежують її здатність протидіяти пандемії. Ці закиди штучні. Жоден санкційний пакет, запроваджений за агресію РФ в Криму та на Донбасі, не знижує її здатності захищати росіян від коронавірусу чи брати участь у глобальних зусиллях з подолання кризи", - наголосив Кулеба.

Він вважає, що коли російська сторона використовує пандемію у політичних цілях та закликає до скасування санкцій, це має розглядатися як "брудні маніпуляції та спроба отримати зиск на стражданні мільйонів".

"Санкції - це інструмент відновлення поваги до міжнародного права. Шлях до їх скасування лежить не через пандемію нового вірусу, а через припинення агресії, яка триває сьомий рік", - пояснив дипломат.

Лише це, на його думку, може бути єдиною можливою підставою для зміни міжнародним співтовариством своєї політики стосовно РФ.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України оцінює роботу Росії щодо послаблення чи навіть зняття санкцій з начебто "гуманітарки", проте планує запобігти такого сценарію.

Українські Національні Новини

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