МЗС працює над недопущенням зняття санкцій з РФ через коронавірус – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України оцінює роботу Росії щодо послаблення чи навіть зняття санкцій з начебто "гуманітарки", проте планує запобігти такого сценарію. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу про дії МЗС задля захисту громадян України, які у час обмеження подорожей залишаються за кордоном, передає кореспондент УНН.
Так, міністр зазначив, що Росія хоче послаблення чи зняття санкцій начебто через загрозу коронавірусу.
"Ми бачимо, як планово розгортається робота РФ з метою послаблення чи навіть зняття санкцій з начебто "гуманітарки", ми це помітили, і розгорнули свою планову роботу із запобігання розвитку такого сценарію. Робота РФ ведеться на двосторонньому рівні стосунків з певними країнами, а також на базі ООН, де РФ просуває відповідний проект резолюції на Генасамблеї ООН", - розповів Кулеба.
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Він запевнив, що це питання є його особистим пріоритетом та пріоритетом міністерства.
"Позиція МЗС чітка: санкції були запроваджені у зв’язку з російською агресією проти нашої держави, їх послаблення або зняття має бути прив’язане виключно до прогресу у припиненні агресії та деокупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей", - резюмував міністр.
Нагадаємо, що Кулеба у розмові з главою МЗС Данії закликав не дати РФ маніпулювати пандемією для зняття санкцій.