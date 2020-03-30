МИД работает над недопущением снятия санкций из РФ из-за коронавируса - Кулеба

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины оценивает работу России по ослаблению или даже снятию санкций с якобы "гуманитарки", однако планирует предотвратить такой сценарий. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга о действиях МИДа для защиты граждан Украины, которые во время ограничений путешествий остаются за рубежом, передает корреспондент УНН.