У МЗС створили архітектуру координації міжнародної гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п’ятницю у форматі відеоконференції обговорив з Координаторкою системи ООН, Гуманітарною координаторкою в Україні Оснат Лубрані та керівниками представництв Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Уряд визначив МЗС координатором міжнародної гуманітарної допомоги і у нас створена ефективна архітектура такої координації. Ми зможемо допомогти вам спрямувати ресурси у найбільш важливі сфери. Але вже зараз ми маємо дбати не лише про боротьбу з пандемією, а з її наслідками для наших громад, суспільства і економіки”, — зазначив Кулеба.
Він зауважив, що Україна підтримує заклик Генерального секретаря ООН до об’єднання міжнародних зусиль заради боротьби із COVID-19 та вітає запуск Глобального плану гуманітарного реагування розміром 2 млрд. доларів для підтримки країн, що можуть найбільше постраждати від пандемії.
Представники системи ООН в свою чергу відзначили, що Організація Об’єднаних Націй мобілізує ресурси підтримки Україні за двома напрямками. По-перше, для першочергових потреб системи охорони здоров’я України. По-друге, для подальшого подолання соціально-економічних наслідків пандемії.
Нагадаємо, глобальний план гуманітарного реагування Організації Об’єднаних Націй для боротьби проти COVID-19 передбачає надання допомоги у розмірі 33 мільйона доларів Україні.