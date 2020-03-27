У МЗС створили архітектуру координації міжнародної гуманітарної допомоги

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п’ятницю у форматі відеоконференції обговорив з Координаторкою системи ООН, Гуманітарною координаторкою в Україні Оснат Лубрані та керівниками представництв Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.