В МИД создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85738 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100452 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102620 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101864 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109946 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98896 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104521 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106442 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131399 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В МИД создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи

В МИД создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

 • 11420 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу в формате видеоконференции обсудил с координатором системы ООН, Гуманитарной координатором в Украине Асенефой Лубрани и руководителями представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения в Украине помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Правительство определило МИД координатором международной гуманитарной помощи и у нас создана эффективная архитектура такой координации. Мы сможем помочь вам направить ресурсы в наиболее важные сферы. Но уже сейчас мы должны заботиться не только о борьбе с пандемией, а с ее последствиями для наших общин, общества и экономики”, — отметил Кулеба.

Он отметил, что Украина поддерживает призыв Генерального секретаря ООН к объединению международных усилий ради борьбы с COVID-19 и приветствует запуск Глобального плана гуманитарного реагирования размером 2 млрд. долларов для поддержки стран, которые могут больше всего пострадать от пандемии.

Представители системы ООН в свою очередь отметили, что Организация Объединенных Наций мобилизует ресурсы поддержки Украины по двум направлениям. Во-первых, для первоочередных потребностей системы здравоохранения Украины. Во-вторых, для дальнейшего преодоления социально-экономических последствий пандемии.

Напомним, глобальный план гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций по борьбе против COVID-19 предусматривает предоставление помощи в размере 33 млн долларов Украине.

Украинские Национальные Новости

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