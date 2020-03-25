Глобальний план ООН з протидії коронавірусу передбачає 33 млн доларів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Глобальний план гуманітарного реагування Організації Об'єднаних Націй для боротьби проти COVID-19 передбачає надання допомоги у розмірі 33 мільйона доларів Україні. Про це повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає УНН.
"Глобальний план гуманітарного реагування для боротьби проти COVID-19, про який сьогодні оголосив Генсек ООН, передбачає допомогу й Україні. Сума допомоги складатиме 33 млн доларів", - повідомив Ніколенко.
З його слів, мова йде про реалізацію гуманітарних проектів у східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування за такими напрямами:
- заклади охорони здоров’я;
- продовольча безпека та товари першої необхідності;
- особи похилого віку та люди з інвалідністю;
- дистанційна шкільна освіта.
"Найбільш незахищені категорії українців мають мати засоби для лікування та мінімізації негативного впливу коронавірусу", - зазначив він.
Зі слів речника, Генсекретар ООН планує залучити 2 млрд доларів для стримування поширення COVID-19 у країнах Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії.
План дозволить забезпечувати доставку необхідного лабораторного обладнання й медикаментів, встановлення додаткових станцій для персональної гігієни, проведення інформаційних кампаній про особистий захист та захист оточуючих від вірусу.
Як повідомлялося в УНН, Київ отримав 100 тисяч медичних масок від бізнесу.