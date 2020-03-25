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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60410 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70386 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83968 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82334 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85398 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130905 просмотра

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Глобальный план ООН против коронавируса предусматривает 33 млн долларов для Украины

Глобальный план ООН против коронавируса предусматривает 33 млн долларов для Украины

Киев  •  УНН

 • 21678 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Глобальный план гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций по борьбе против COVID-19 предусматривает предоставление помощи в размере 33 млн долларов Украине. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает УНН.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия будет составлять 33 млн долларов", - сообщил Николенко.

По его словам, речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям:

- учреждения здравоохранения;

- продовольственная безопасность и товары первой необходимости;

- престарелые и люди с инвалидностью;

- дистанционное школьное образование.

"Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - отметил он.

По словам спикера, Генсек ООН планирует привлечь 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

План позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса.

Как сообщалось в УНН, Киев получил 100 тысяч медицинских масок от бизнеса.

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