Кулеба заявил, что русская православная церковь "предала Бога"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что русская православная церковь «предала Бога». Об этом сказал в интервью National Catholic Reporter, передает УНН.
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«Русская православная церковь предала Бога. Все, что они делают, — против воли Бога. Я не думаю, что ни морально, ни политически приемлемо быть связанным с этим учреждением», - сказал Кулеба.
Хоть Кулеба, отметил, что приверженцы религии имеют право на свободу вероисповедания и исповедовать свою веру по своему желанию, он сказал, что украинское государство будет использовать «все законные способы», доступные ему, чтобы без колебаний подавлять любые религиозные группы, «которые хотят уничтожить Украину, государственность».
По словам Кулебы, ряд православных священников и некоторые епископы благословляли военные усилия россии , укрывали шпионов и распространяли материалы, благоприятные для россии.
«Во время войны, когда нация борется за свое выживание — это неприемлемо», - сказал он.
Дополнение
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.
В начале декабря Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно запрета в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.
СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.