Кулеба заявив, що російська православна церква "зрадила Бога"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська православна церква «зрадила Бога». Про це сказав в інтерв'ю National Catholic Reporter, передає УНН.
Цитата
«Російська православна церква зрадила Бога. Все, що вони роблять, проти волі Бога. Я не думаю, що ні морально, ні політично прийнятно бути пов'язаним із цією установою», - сказав Кулеба.
Хоча Кулеба зазначив, що прихильники релігії мають право на свободу віросповідання і сповідувати свою віру за своїм бажанням, він сказав, що українська держава буде використовувати «всі законні способи», доступні їй, щоб без вагань придушувати будь-які релігійні групи, «які хочуть знищити Україну, державність».
За словами Кулеби, низка православних священиків і деякі єпископи благословляли військові зусилля росії, покривали шпигунів і поширювали матеріали, сприятливі для росії.
«Під час війни, коли нація бореться за своє виживання — це неприйнятно», - сказав він.
Доповнення
СБУ з кінця листопада проводить обшуки в єпархіях упц мп по Україні. Однією з перших перевірка відбулася у Києво-Печерській Лаврі.
На початку грудня Президент Володимир Зеленський набув чинності рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.
РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект про заборону релігійних організацій, афілійованих з центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління упц на наявність зв'язку із московським патріархатом.