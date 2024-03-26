Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
berlinБерлин
kievКиев
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  121175 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  122643 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  174546 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  165067 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154642 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215800 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181270 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176920 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172913 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140498 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

  •  13729 просмотра
В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

  •  11477 просмотра
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

  •  10543 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

  •  14407 просмотра
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

  •  12568 просмотра
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

  •  17088 просмотра
В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

  •  17402 просмотра
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

  •  18078 просмотра
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

  •  17867 просмотра
В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

  •  16320 просмотра

Популярные

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

  •  56439 просмотра
Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

  •  101269 просмотра
российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

  •  100696 просмотра
ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

  •  99430 просмотра
Ифтар: Зеленский на священном ужине мусульман наградил военнослужащих, исповедующих ислам, на священном ужине мусульман

Ифтар: Зеленский на священном ужине мусульман наградил военнослужащих, исповедующих ислам, на священном ужине мусульман

  •  88220 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  405744 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  363555 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  383128 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  405682 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  496222 просмотра

Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что получает "раздраженные отзывы" из Германии каждый раз, когда призывает предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Война •   •  13729 просмотра
Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Украинской ракетой "Нептун" поражен десантный корабль "Константин Ольшанский", который был захвачен в 2014 году.

Война •   •  11477 просмотра
В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Нетаньяху отменил визит израильской делегации в США после того, как ООН одобрила резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе.

Новости Мира •   •  10543 просмотра
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

Ночью россияне осуществили ракетные обстрелы Селидово и Новогродовки в Донецкой области, в результате чего был ранен один мирный житель и разрушено предприятие.

Общество •   •  14407 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Два больших российских десантных корабля, "азов" и "ямал" были поражены, а также можно добавить "иван хурс".

Война •   •  12568 просмотра
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей Джонсона в том, что он ищет оправдания, чтобы не ставить на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на двухпартийную поддержку.

Война •   •  17088 просмотра
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.

Война •   •  17402 просмотра
В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Российская крылатая ракета, запущенная россиянами во время массированной атаки на Украину 24 марта, нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд. Польша проинформировала НАТО об инциденте. Сикорский со Столтенбергом обсудили усиление безопасности воздушного пространства.

политика •   •  18078 просмотра
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к плановым стабилизационным отключениям, 50% городского электротранспорта возобновило работу, в то время как ремонтные работы продолжаются для преодоления последствий российских обстрелов.

Война •   •  17867 просмотра
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

Из-за продолжительных дождей и штормового ветра в Одессе повалены деревья и затоплены некоторые улицы, что затрудняет движение транспорта.

Общество •   •  16320 просмотра
В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья