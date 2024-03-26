Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получит от Германии раздраженные отзывы каждый раз когда призывает Берлин передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он рассказал в интервью Politico, передает УНН.

Отвечая на вопрос о Германии, которая все никак не может решить поставлять ли Киеву ракеты большой дальности Taurus Кулеба ответил:

"Можете цитировать меня, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные отзывы из Берлина. Оставьте это им". Также он добавил, что "они сами себя загнали в эту ситуацию. Пусть ищут выход".

Дополнение

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки ракет "Taurus" Украине, назвав такие дискуссии "смешными", но подчеркнул, что решительная военная помощь Украине сейчас является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.