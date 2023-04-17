Кулеба завтра посетит Кувейт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Завтра, 18 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Кувейт, передает УНН со ссылкой на МИД.
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Глава украинской дипломатии проведет переговоры с министром иностранных дел Кувейта Шейхом Салемом Ас-Сабахом и руководителем Кувейтского фонда арабского экономического развития Валидом Аль-Бахаром.
Ключевыми темами переговоров станут развитие политических контактов, увеличение товарооборота, обеспечение продовольственной безопасности, послевоенное восстановление Украины.
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