Кулеба завтра здійснить візит до Кувейту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Завтра, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Кувейту, передає УНН із посиланням на МЗС.
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Глава української дипломатії проведе переговори з міністром закордонних справ Кувейту Шейхом Салемом Ас-Сабахом та керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.
Ключовими темами переговорів стануть розвиток політичних контактів, збільшення товарообігу, забезпечення продовольчої безпеки, повоєнна відбудова України.
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