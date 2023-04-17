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Кулеба завтра здійснить візит до Кувейту

Кулеба завтра здійснить візит до Кувейту

Київ • УНН

 • 187783 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Завтра, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Кувейту, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Глава української дипломатії проведе переговори з міністром закордонних справ Кувейту Шейхом Салемом Ас-Сабахом та керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.

Ключовими темами переговорів стануть розвиток політичних контактів, збільшення товарообігу, забезпечення продовольчої безпеки, повоєнна відбудова України.

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