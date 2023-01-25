Кулеба призвал страны передать "как можно больше" Leopard 2 в рамках танковой коалиции

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"Итак, танковая коалиция сформирована. Все, кто сомневался, что это когда-нибудь произойдет, теперь видят: для Украины и партнеров невозможное – это ничто. Призываю всех новых партнеров, которые имеют на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их как можно больше. Они сейчас свободны", - написал Кулеба в Twitter.

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Правительство Германии перед этим сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.