Кулеба закликав країни передати "якнайбільше" Leopard 2 у межах танкової коаліції

Цитата

"Отже, танкову коаліцію сформовано. Усі, хто сумнівався, що це колись станеться, тепер бачать: для України та партнерів неможливе – це ніщо. Закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якнайбільше. Вони зараз вільні", - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.