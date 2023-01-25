Кулеба закликав країни передати "якнайбільше" Leopard 2 у межах танкової коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до танкової коаліції та надати їх якнайбільше, пише УНН.
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"Отже, танкову коаліцію сформовано. Усі, хто сумнівався, що це колись станеться, тепер бачать: для України та партнерів неможливе – це ніщо. Закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якнайбільше. Вони зараз вільні", - написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.